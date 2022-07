A descriminalização das drogas no Oregon está se mostrando desastrosa

Em 2020, Oregon se tornou o primeiro estado a descriminalizar o porte de drogas, incluindo drogas pesadas. O promotor do distrito de Portland, Michael Schmidt, anunciou alegremente que seu escritório pararia imediatamente de processar o porte de drogas antes mesmo da lei entrar em vigor, dizendo: promover a segurança e a saúde pública”. Menos de dois anos depois, o Oregon está sofrendo com os resultados previsíveis desse experimento: as overdoses estão disparando, os crimes violentos estão aumentando e praticamente ninguém está recebendo tratamento.

Os eleitores aprovaram a lei do Oregon, conhecida como Medida 110, em 2020. A lei descriminalizou o porte de drogas, incluindo cocaína, metanfetamina, heroína e outras substâncias controladas. Em vez de uma contravenção, as pessoas pegas na posse dessas drogas receberiam o equivalente a uma multa de trânsito com uma pequena multa; todas as penalidades seriam dispensadas se a pessoa simplesmente pedisse uma “avaliação de saúde” em um centro de recuperação de dependências.

Os reformadores da justiça criminal obtiveram apoio para o projeto alegando que reduziria tanto o vício quanto as supostas disparidades raciais no sistema de justiça criminal. Um dissidente solitário, Paul Coelho, médico dos Hospitais e Clínicas de Saúde de Salem, disse: “Os autores da votação da Medida 110 retratam indivíduos com vícios ativos como atores racionais que naturalmente procuram e aceitam tratamento para sua condição. Mas posso garantir a você, como provedor de linha de frente, que isso simplesmente não é verdade. (…) Infelizmente, remover a ameaça de encarceramento e abandonar a colaboração entre a aplicação da lei, o judiciário, a liberdade condicional e o sistema de tribunais para dependentes químicos resultará em uma porta giratória de abuso de drogas, recusa de tratamento, crime, falta de moradia e gastos contínuos relacionados à saúde para hospitalizações devido a overdose, infecções e psicose induzida por drogas”.

Oregon deveria tê-lo ouvido. Sobre a questão de reduzir o vício e as overdoses, a descriminalização do uso de drogas no Oregon foi um trágico fracasso. As mortes por overdose aumentaram mais de 33% no Oregon em 2021, um ano após a aprovação da lei, em comparação com um aumento de 15% no resto dos Estados Unidos. Quanto à alegação de que a lei forneceria um caminho para o tratamento de viciados, menos de 1% das pessoas elegíveis para tratamento sob a Medida 110 – apenas 136 pessoas – acabaram recebendo ajuda. De fato, das 2.576 multas escritas pela polícia por posse de drogas, apenas 116 pessoas ligaram para a linha direta de ajuda para obter a isenção da multa, com a grande maioria das outras optando por pagar a multa mínima. Como Coelho alertou, sem a ameaça de prisão e os programas judiciais obrigatórios que acompanham a prisão, os viciados raramente têm interesse em receber tratamento.

O impacto da descriminalização das drogas não parou com o vício e as overdoses. A polícia de Portland relata que todas as categorias de crimes saltaram em reação à Medida 110. Os viciados em drogas precisam de dinheiro; eles conseguiram roubando itens e revendendo-os, então os crimes contra a propriedade aumentaram.

Uma vez que um mercado de drogas se abre, os traficantes se mudam para atendê-lo. Como resultado, as ruas de Portland estão inundadas de armas e drogas. Com os traficantes lutando por território, a violência armada aumentou. Portland registrou 90 homicídios em 2021, quebrando o antigo recorde de assassinatos anuais na cidade.

“Vimos mais armas do que jamais vimos em nossas investigações”, afirmou um supervisor da polícia de Portland sem rodeios. “Quase todo mundo está armado. (…) Organizações criminosas estão roubando outras organizações criminosas. Esse é o nosso grande impulso agora – tentar parar a violência armada e a violência das drogas que a acompanha, porque estão de mãos dadas. Não é um ou outro. Não está relacionado à pandemia, não está relacionado ao Covid, é porque temos um ambiente criminoso que é tolerado e permitido florescer aqui”.

O juiz da Suprema Corte Louis Brandeis observou certa vez que “um estado pode, se seus cidadãos assim o desejarem, servir como um laboratório; e tentar novos experimentos sociais e econômicos sem risco para o resto do país.” Oregon optou por realizar um novo experimento social na descriminalização das drogas pesadas. Esperemos que os outros 49 estados estejam atentos aos resultados.

Thomas Hogan é membro adjunto do Manhattan Institute. Foi procurador federal, procurador local e procurador distrital eleito.

©2022 City Journal. Publicado com permissão. Original em inglês.